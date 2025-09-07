أسعار النفط تصعد مع اتفاق أوبك+ على رفع الإنتاج بوتيرة أبطأ من أكتوبر

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين في التعاملات المبكرة، معوضة خسائر الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت أوبك+ مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج لكن بوتيرة أبطأ اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول نظرا لتوقع ضعف الطلب العالمي.

وارتفع خام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 65.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 2213 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 62.08 دولار للبرميل.

انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة، إذ أثر ضعف تقرير الوظائف الأمريكي على توقعات الطلب على الطاقة. وخسرا أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.

واتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، على زيادة وتيرة رفع إنتاج النفط بدءا من أكتوبر تشرين الأول، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية، أكبر منتج في المنظمة، لاستعادة حصتها السوقية، مع إبطاء وتيرة الزيادات مقارنة بالأشهر السابقة.

وزادت أوبك+ إنتاجها منذ أبريل نيسان بعد سنوات من التخفيضات لدعم سوق النفط، لكن قرار يوم الأحد بزيادة الإنتاج جاء مفاجئا وسط توقعات بتخمة في المعروض من النفط تلوح في الأفق خلال أشهر الشتاء في نصف الكرة الشمالي.