أسعار النفط تصعد مع زيادة مخاوف قلة الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط الخميس 30 حزيران بعد تراجعها في المعاملات الآسيوية المبكرة، مع تفوق مخاوف من قلة الإمدادات على تأثير زيادة مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأميركية.

وبحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر أيلول 63 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 113.08 دولار للبرميل. وجرى تداول عقد أغسطس آب الذي ينتهي اليوم الخميس مقابل 116.08 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا أو 0.2 بالمئة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 110.27 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام انخفضت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو حزيران، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 569 ألف برميل. وارتفعت مخزونات الوقود ونواتج التقطير.

لكن مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي ظلت تحد من ارتفاع الأسعار.

في الوقت نفسه، بدأ تكتل أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا اجتماعات الأربعاء 29 حزيران تستمر يومين، وإن كانت مصادر صرحت بأنه لا توجد توقعات تذكر بضخ المزيد من النفط.