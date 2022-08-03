أسعار النفط تعوض خسائرها

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، الأربعاء، لتعوض خسائرها في وقت سابق، بعدما أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن مجموعة أوبك+ المنتجة للخام على وشك الاتفاق على زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا، مما يبدد آمال الولايات المتحدة في زيادة كبيرة في المعروض.

وزادت عقود خام برنت الآجلة 78 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 101.32 دولار للبرميل الساعة 1150 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 95.36 دولار للبرميل.

وأظهرت وثيقة أن وزراء أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، يتجهون للاتفاق على زيادة طفيفة في الإنتاج، تعادل نحو 0.1 بالمئة فقط من الطلب العالمي على النفط.

وطلبت الولايات المتحدة من المنظمة زيادة الإنتاج، غير أن الطاقة الفائضة محدودة وقد تحجم السعودية عن زيادة الإنتاج على حساب روسيا الشريكة في أوبك+، والتي تعرضت لعقوبات بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقال ثلاثة مندوبين من أوبك+ لرويترز قبل الاجتماع إن المجموعة قلصت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 29 يوليو تموز. وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 200 ألف برميل ومخزونات نواتج التقطير بنحو 350 ألف برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.