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أسعار النفط تغلق على ارتفاع مع استمرار المخاوف من شح الإمدادات

منذ 12 ساعة
النفط- تعبيرية

النفط- تعبيرية

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ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء مع استمرار المخاوف من شح في الإمدادات حول العالم والذي أبرزه انخفاض آخر في مخزونات نواتج التقطير والبنزين في الولايات المتحدة.

وتعافت السوق في أواخر الجلسة بعد أن تراجعت معظم اليوم، فيما يرجع جزئيا إلى قوة الدولار وبينما تكافح الصين لاحتواء بؤر جديدة لفيروس كورونا تؤثر سلبا على الطلب. لكن تحرك روسيا لقطع شحنات الغاز عن دولتين أوروبيتين زاد القلق حيال شح في إمدادات الطاقة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 33 سنتا عند 105.32 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 32 سنتا إلى 102.02 دولار للبريمل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 692 ألف برميل فقط الأسبوع الماضي بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها مليونا برميل، في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، إلى أدنى مستوى لها منذ مايو أيار 2008 .

وساعد الهبوط في مخزونات نواتج التقطير في تعزيز العقود الآجلة الأمريكية لزيت التدفئة لتسجل أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق عند أكثر من 4.67 دولار للجالون.

وارتفعت صادرات الخام الأمريكية إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا الأسبوع الماضي، مما عوض جزئيا نقص الخام الروسي الذي تأثر بعقوبات الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

لا تزال سوق النفط تشهد شحا حيث تكافح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، الذين يُطلق عليهم معا أوبك + ، للوفاء بأهداف الإنتاج، ومع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية انخفاضا حادا في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل نيسان.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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