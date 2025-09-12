أسعار النفط تقفز 2% بعد هجوم بطائرات مسيرة على ميناء روسي

صعدت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة اليوم الجمعة بعد هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على ميناء روسي أدى إلى تعليق عمليات التحميل، متغلبة بذلك على مخاوف من فائض المعروض وضعف الطلب الأمريكي.

وقال مسؤول من جهاز الأمن الأوكراني لرويترز إن هجوما بطائرات مسيرة على ميناء بريمورسك شمال غرب روسيا، أحد أكبر محطات تصدير النفط والوقود في البلاد، أدى إلى تعليق عمليات تحميل النفط خلال الليل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.أس “هذه الهجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية قد تؤثر سلبا على صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة الروسية”.

وارتفع العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار، بما يعادل 1.5 بالمئة إلى 67.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:28 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08، أو 1.7 بالمئة إلى 63.45 دولار.

وأعلن الكرملين اليوم الجمعة عن توقف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وعقدت فرق تفاوض روسية وأوكرانية ثلاث جولات من المحادثات المباشرة خلال العام الجاري في إسطنبول، كان آخرها في 23 يوليو تموز، لكن الجانبين لم يتوصلا حتى الآن إلى إطار اتفاق سلام محتمل، وهو أمر ربما يؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات الغربية على موسكو.

وتراجع خام برنت 1.7 بالمئة وغرب تكساس الوسيطاثنينبالمئة أمس الخميس.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أن المعروض العالمي من النفط سيرتفع أكبر من المتوقع هذا العام بسبب زيادات الإنتاج التي تخطط لها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+.

أما التقرير الصادر عن أوبك فلم يُدخل أي تغيير على توقعات المنظمة المرتفعة نسبيا لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2025 و2026، وأشارت أوبك إلى أن الاقتصاد العالمي يحافظ على اتجاه نمو قوي.