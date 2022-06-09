أسعار النفط تنتعش.. البرميل يتخطى 124 دولارا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس في ظل توقعات بأن ينتعش الطلب في الصين، مع تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا في المدن الكبرى.

كما استفاد سعر النفط من الطلب القوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم.

أسعار النفط اليوم

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/آب 50 سنتا، أو 0.4 %، إلى 124.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0153 بتوقيت جرينتش.

بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز 38 سنتا، أو 0.3%، إلى 122.49 دولار للبرميل.

وأغلق الخامان القياسيان أمس الأربعاء عند أعلى مستوى لهما منذ الثامن من مارس/آذار، مسجلين مستويات شهداها في عام 2008.

انخفاض الاحتياطيات

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة سجلت انخفاضا قياسيا في احتياطيات الخام الاستراتيجية في حين ارتفعت المخزونات التجارية الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية على غير المتوقع، مما يشير إلى متانة الطلب على وقود السيارات خلال ذروته الصيفية على الرغم من الارتفاع الحاد في الأسعار.

عودة الصين

ويترقب المستثمرون بيانات التجارة لشهر مايو/أيار بالصين، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحثا عن مؤشرات عن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركتس في مذكرة “تواصل إعادة الفتح في الصين دعم التفاؤل بشأن الطلب”.

وسجلت الصين انتعاشا في تجارتها الخارجية في مايو أيار مع رفع القيود الصحية تدريجيا في شنغهاي بعدما كبلت النشاط الاقتصادي.

وفرض الحجر الصحي على مراحل في عاصمة الصين الاقتصادية منذ أواخر مارس آذار بمواجهة موجة وطنية من الإصابات بوباء كوفيد-19 كانت الأشد منذ 2020.

وسدد إغلاق شنغهاي بصورة كاملة في أبريل نيسان ضربة شديدة للنشاط المحلي، ما انعكس بدوره على نمو القوة الاقتصادية الثانية في العالم.

وتحتل شنغهاي بفضل مرفأها الذي يعتبر من الأكبر في العالم، موقعا استراتيجيا في سلاسل الإمداد، وأتاحت إعفاءات منحت لبضع الشركات في مايو/أيار إعادة إطلاق الإنتاج.