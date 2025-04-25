أسعار النفط تنخفض مع احتمال تدفق إمدادات جديدة من روسيا وإيران

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية وسط مؤشرات على زيادة المعروض نتيجة رفع محتمل للإنتاج من مجموعة أوبك+ ووقف إطلاق نار محتمل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كما يأتي ذلك في الوقت الذي تتأثر فيه توقعات الطلب بالإشارات المتضاربة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 66.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن تنخفض اثنين بالمئة خلال الأسبوع.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 62.85 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن ينخفض 2.9 بالمئة خلال الأسبوع.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع سي.بي.إس نيوز إن الولايات المتحدة وروسيا تسيران في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن لا يزال يتعين الاتفاق على بعض النقاط.

قد يسمح وقف الحرب الروسية في أوكرانيا وتخفيف العقوبات المفروضة عليها بتدفق المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. وروسيا العضو في مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من أكبر منتجي النفط في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة والسعودية.

ومما قد يزيد من المعروض العالمي أيضا، أوردت رويترز في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن عددا من أعضاء أوبك+ اقترحوا أن تُسرع المجموعة وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو حزيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الخميس إنه مستعد للسفر إلى أوروبا لإجراء محادثات بشأن برنامج طهران النووي.

ومع ذلك، لا تزال توقعات الطلب ضبابية في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

تواجه الشركات ارتفاعا في التكاليف نتيجة الحرب التجارية، التي أضرت أيضا بسلاسل التوريد العالمية وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يؤثر على الطلب على النفط.