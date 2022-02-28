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أسعار النفط تواصل ارتفاعها

28 - فبراير - 2022
أسعار النفط
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تلقي الأحداث الأوكرانية بثقلها على الاقتصاد العالمي، اذ تستمر أسعار النفط بالارتفاع وسط اشتداد حدة الاشتباكات بين الجيشين الروسي والاوكراني.

و ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 6 بالمئة، بينما ارتفع سعر برميل برنت أكثر من 5 بالمئة، وذلك في ظل تزايد قلق الأسواق بشأن أزمة طاقة متوقعة، إثر فرض عقوبات غربية جديدة على موسكو.

كذلك، سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل مكاسب بأكثر من 5% إلى 96.87 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، متراجعة قليلاً بعد ارتفاعها بنسبة 6٪ في وقت سابق.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل 5.33% إلى 103.15 دولار للبرميل. وتجاوز خام برنت مستوى 100 دولار الأسبوع الماضي، حتى أنه لامس 105 دولارات قبل تقليص المكاسب. واستقر كلا عقدي النفط على انخفاض بأكثر من 1٪ يوم الجمعة.

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انهما سيستبعدان بعض البنوك الروسية من نظام سويفت المصرفي، وانهما سيفرضان عقوبات خصوصا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

كذلك حظر الاتحاد الأوروبي كل التعاملات مع البنك المركزي الروسي ما أدى إلى انخفاض الروبل بنسبة 30% تقريبا في التبادلات الدولية الاثنين وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ.

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