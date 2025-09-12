أسعار النفط تواصل التراجع وسط زيادة الإمدادات ومخاوف إزاء الطلب الأمريكي

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد انخفاضات كبيرة في الجلسة الماضية وسط مخاوف بشأن احتمال تراجع الطلب الأمريكي وزيادة الإمدادات على نطاق واسع.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.45 بالمئة إلى 66.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 62.06 دولار.

وتراجعت عقود الخامين القياسيين 1.7 بالمئة و2 بالمئة على التوالي في جلسة التداول السابقة.

وجاءت خسائر أمس الخميس في الوقت الذي قالت فيه وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بسرعة أكبر من المتوقع هذا العام بسبب زيادات الإنتاج المخطط لها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+.

ولم تُدخل أوبك في تقريرها الخاص أي تغيير على توقعاتها المرتفعة نسبيا لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2025 و2026، وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي يحافظ على اتجاه نمو قوي.

وقرر تحالف أوبك+ يوم الأحد زيادة حصص إنتاج النفط اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول في الوقت الذي تسعى فيه السعودية، قائدة التحالف، إلى استعادة حصتها السوقية.

وقالت عدة مصادر تجارية لرويترز أمس الخميس إن صادرات السعودية من النفط الخام إلى الصين سترتفع، وأن أرامكو السعودية ستشحن 1.65 مليون برميل يوميا في هذا الطريق في أكتوبر تشرين الأول بزيادة حادة مقارنة بنحو 1.43 مليون برميل يوميا أظهرتها مخصصات المصافي لسبتمبر أيلول.

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فقد سجلت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة في عام 2024، انخفاضا في عائدات مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية في أغسطس آب إلى أحد أدنى المستويات منذ بداية الصراع في أوكرانيا.

وذكر تقرير لإدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 3.9 مليون برميل إلى 424.6 مليون برميل.