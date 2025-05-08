أسعد الشيباني: زيارة الشرع لفرنسا "نقطة تحول" بالنسبة إلى سوريا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً بعد ظهر الأربعاء الرئيس السوري أحمد الشرع على مدخل قصر الإليزيه في باريس

اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى فرنسا “نقطة تحول” بالنسبة لبلاده.

وقال الشيباني عبر حسابه على منصة “إكس”: “شكلت الزيارة التاريخية إلى باريس رفقة فخامة الرئيس أحمد الشرع، نقطة تحول في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتعزيز الأمن الإقليمي، وخلق بيئة دائمة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة”.

وأوضح أن “نجاح هذه الزيارة لا يقتصر على المستوى السياسي فقط، بل يعكس أيضا الإرادة المستمرة في تعزيز بناء علاقاتنا الدولية على أسس قوية من التعاون المشترك والاحترام المتبادل مع الجميع”.

ونشرت رئاسة الجمهورية السورية، ليل الأربعاء الخميس، “رسالة شكر” من الشرع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارته لباريس.

وجاء في رسالة الشرع: “أعبّر عن تقديري العميق لما تميزت به اللقاءات من روح إيجابية ورغبة صادقة في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، لا سيما ما يتعلق بإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وأضاف: “كما أكدت حرص الجمهورية العربية السورية على توطيد علاقات الصداقة مع الجمهورية الفرنسية والعمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”.