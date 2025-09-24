أسهم أمريكا تغلق منخفضة وسط مبيعات لجني الأرباح

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح مع اقتراب المؤشرات من مستويات قياسية بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الأسهم.

ومع إغلاق كل من المؤشرات الرئيسية الثلاثة، إلى جانب مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة، عند مستويات قياسية مرتفعة في وقت واحد للمرة الأولى منذ سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال باول أمس الثلاثاء إن أسعار الأصول تبدو ذات قيمة عالية إلى حد ما.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 19.78 نقطة، أو 0.30 بالمئة، ليغلق عند 6637.14 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع بواقع 77.10 نقطة، أو 0.34 بالمئة، ليسجل 22496.37.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 178.22 نقطة أو 0.38 بالمئة مسجلا 46114.56 نقطة.