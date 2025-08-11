أسهم أوروبا تبدأ الأسبوع على انخفاض والتركيز على قمة بوتين وترامب

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع توخي المستثمرين الحذر قبل أسبوع حافل يبدأ بمفاوضات الرسوم الجمركية وينتهي بمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.1 بالمئة، متراجعا عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق من اليوم، لكنه لا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوى له منذ 31 يوليو تموز.

يستعد المستثمرون لقمة يوم الجمعة في ألاسكا، حيث تخشى كييف من أن يحاول الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب فرض شروط لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وأثرت آمال التوصل إلى اتفاق سلام سلبا على شركات الدفاع الألمانية، فانخفض سهم راينميتال 4.6 بالمئة وسهم رينك 1.6 بالمئة.

وفي ألمانيا، انخفض المؤشر داكس القياسي 0.4 بالمئة بفعل تراجع مؤشر قطاعي الطيران والدفاع الأوسع نطاقا 1.1 بالمئة، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من شهر خلال الجلسة.

وقال كريج كاميرون، مدير المحافظ ومحلل الأبحاث في مجموعة تمبلتون جلوبال إكويتي، عن تأثير اتفاق السلام المحتمل على شركات الدفاع الأوروبية “شهدت إمدادات العتاد الدفاعي تحولا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل تقديم أوروبا المزيد من هذا العتاد لأوكرانيا في الوقت الحالي”.

وهوى سهم أورستد الدنمركية لتطوير مزارع الرياح 29.6 بالمئة بعد أن كشفت عن إصدار حقوق قيمتها 60 مليار كرونة (9.4 مليار دولار).

وسجل السهم أدنى مستوى له، وكان أكثر الأسهم انخفاضا على ستوكس 600.