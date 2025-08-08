أسهم أوروبا تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في 12 أسبوعا

ارتفعت الأسهم الأوروبية متجهة نحو تحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية في 12 أسبوعا مع تقييم المتعاملين لمرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد سهم شركة نوفو نورديسك الدنمركية لصناعة الأدوية 3.2 بالمئة وكان من بين أفضل الأسهم أداء على المؤشر ستوكس 600 بعد أن أظهرت دراسة المرحلة الأخيرة لشركة إيلي ليلي المنافسة لعقار إنقاص الوزن أن نتائجه أضعف من عقار ويجوفي لعلاج السمنة عن طريق الحقن الذي تنتجه نوفو نورديسك.

وكسب المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت معظم أسواق المال في المنطقة، وزادالمؤشر القياسي الإسباني إيبكس 0.4 بالمئة.

وصعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة، وذلك بعد يوم من قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في تصويت متقارب بواقع خمسة أصوات مقابل أربعة أصوات في ظل المخاوف بشأن التضخم التي ألقت بظلالها على القرار.

وهوى سهم ميونيخ ري سبعة بالمئة وكان من بين أكبر الخاسرين على المؤشر بعد أن خفضت شركة إعادة التأمين الألمانية توقعاتها للسنة المالية لإيرادات التأمين بسبب الأعمال التجارية وأسعار صرف النقد الأجنبي.

وقفز سهم مجموعة آر.تي.إل 3.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة البث الأوروبية عن نتائجها نصف السنوية وأكدت توقعاتها لإيرادات العام بأكمله.

ورفعت فلاتر وهي أكبر شركة مراهنات عبر الإنترنت في العالم توقعاتها لنمو أرباحها للعام بأكمله ولكن السهم فقد 1.4 بالمئة.

وهبط سهم المجموعة المالية الإيطالية يونيبول 2.7 بالمئة على الرغم من إعلانها عن ارتفاع أرباح النصف الأول.

وقال ترامب إنه سيرشح رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران ليشغل المقعد الشاغر حديثا في مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال الأشهر القليلة المقبلة المتبقية بينما تبحث الإدارة عن شاغل دائم للمنصب.