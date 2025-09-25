الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسهم أوروبا تتراجع بضغط من خسائر قطاعي الرعاية الصحية والصناعات

منذ ساعة واحدة
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

A A A
طباعة المقال

تراجعت أسهم أوروبا اليوم الخميس بضغط من خسائر في قطاعي الرعاية الصحية والصناعات في بداية التعاملات، مع التركيز على تصريحات من مجموعة من مسؤولي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم لاستيضاح مسار السياسة النقدية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 551.3 نقطة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش.

وفتحت معظم البورصات الأوروبية على انخفاض أيضا، إذ تراجع كل من مؤشر الأسهم القيادية الألماني والمؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة.

وانخفض مؤشر أسهم الرعاية الصحية 1.1 بالمئة، مع هبوط سهم شركة سيمنس هيلثنيرز الألمانية للتكنولوجيا الطبية ستة بالمئة بعدما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فتح تحقيقات جديدة تتعلق بالأمن القومي في واردات تشمل معدات الحماية الشخصية والمواد الطبية والروبوتات والآلات الصناعية.

وتراجع سهم شركة سميث اند نفيو صانعة الأجهزة الطبية البريطانية 1.1 بالمئة.

وشملت الخسائر أيضا قطاع الإنشاءات ومواد البناء الذي تراجع 1.1 بالمئة، وانخفض قطاع السلع والخدمات الصناعية 0.6 بالمئة.

وفي جانب المكاسب، قفز سهم إتش اند إم السويدية 9.4 بالمئة، بعدما أعلنت شركة الأزياء عن ارتفاع في أرباح الربع الثالث فاق التوقعات بشكل كبير.

ومن المقرر أن يدلي ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في مجلس الاحتياطي بتصريحات علنية في وقت لاحق من اليوم، ويترقب المستثمرون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة ومطالبات البطالة الأسبوعية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جسر منهار ومنطقة غمرتها الفيضانات، في أعقاب إعصار راغاسا المدمر، في هوالين، تايوان، 25 سبتمبر 2025. رويترز
تايوان تخفض عدد قتلى إعصار راغاسا والبحث مستمر عن 33 مفقودا
الذهب- رويترز
الذهب يستقر وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية
وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو يلقي كلمة أمام البرلمان حول أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، في روما، إيطاليا، 25 سبتمبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
إيطاليا ترسل سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول مساعدات غزة

الأكثر قراءة

دخان يتصاعد فوق قرية كفر تبنّيت بعد غارة إسرائيلية، في جنوب لبنان، 18 سبتمبر 2025. رويترز
لبنان يواجه لحظة الحقيقة.. احتمالات شبه مؤكدة لانفجار ينهي الهدنة
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
تصريحات باراك.. رسائل مشفرة وطبول حرب!
مرتديلا
فضيحة غذائية في لبنان: مرتديلا تحتوي على جلود وعظام