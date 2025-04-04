أسهم أوروبا تتراجع بعد أسبوع قاس بسبب رسوم ترامب الجمركية

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية حادة في ظل قلق المتعاملين من احتمالات حدوث ركود عالمي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة على شركاء تجاريين.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، لتصل خسائره الأسبوعية إلى 4.4 بالمئة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو حزيران 2022.

وتأثرت أوروبا برسوم جمركية أمريكية بلغت 20 بالمئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة مما دفع المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

وتكبد قطاع البنوك في أوروبا، الذي يتأثر بالتوقعات الاقتصادية، أكبر الخسائر بين القطاعات إذ تراجع 3.8 بالمئة.

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس آذار، الذي سيصدر الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، لتقييم متانة أكبر اقتصادات العالم قبل أن تثير الجولة الأحدث من الرسوم الجمركية مخاوف الركود.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة ركود الطلبيات الصناعية الألمانية في فبراير شباط، بينما جرى تعديل بيانات يناير كانون الثاني بالزيادة مما يظهر أن القطاع الصناعي الألماني ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته، لكن التعافي قد يكون بطيئا.

وعلى صعيد الأسهم، هوى سهم شركة جيرشيمر ستة بالمئة بعد تقرير أشار إلى تخلي شركة كيه.كيه.آر عن تحالف استثماري خاص كان يناقش الاستحواذ على شركة صناعة التغليف المتخصصة الألمانية.