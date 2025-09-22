أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بخسائر شركات السيارات

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الاثنين، تحت ضغط من شركات صناعة السيارات على الرغم من المكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا والتعدين، في حين أغلق المؤشر في مدريد عند أدنى مستوياته منذ أكثر من أسبوع.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي نحو 0.4 بالمئة قبل أن يعوض بعض خسائره وينهي التعاملات منخفضا 0.1 بالمئة، متأثرا بانخفاض أسهم شركات سلع استهلاكية مثل يونيليفر ونستله.

ودفعت خسائر البنوك الإسبانية المؤشر القياسي في مدريد للتراجع 1.2 بالمئة مسجلا أدنى مستوياته منذ 10 سبتمبر أيلول.

وانخفض سهم بورشه بأكثر من ثماني بالمئة، وهو أسوأ أداء له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بعد أن حذرت شركة صناعة السيارات من التأخير في طرح السيارات الكهربائية وخفضت توقعاتها لعام 2025. ودفع ذلك مؤشر قطاع السيارات إلى أدنى مستوى له في شهر واحد.

وتراجع سهم شركة فولكس فاجن، التي خفضت أيضا توقعات أرباحها لعام 2025، 7.1 بالمئة.

وانخفضت بنوك منطقة اليورو 0.9 بالمئة، مع انخفاض ساباديل الإسباني 3.9 بالمئة بعد أن قال المنافس الأكبر بي.بي.في.إيه إنه رفع عرضه للبنك بنسبة 10 بالمئة إلى 3.39 يورو للسهم الواحد. كما انخفض سهم بي.بي.في.إيه 2.6 بالمئة.

فيما عوض سهم روش ذو الوزن الثقيل بعض خسائره على المؤشر ستوكس 600. وارتفعت شركة صناعة الأدوية 2.3 بالمئة بعد أن أشارت إلى طموحها للانضمام إلى إيلي ليلي ونوفو نورديسك في قمة سوق أدوية إنقاص الوزن المزدهرة.

وساعدت مكاسب أسهم التكنولوجيا أيضا في الحد من الخسائر، إذ ارتفعت 0.8 بالمئة. وتقدم سهما شركتي صناعة الرقائق إيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم.آي 2.1 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب.

وصعد مؤشر شركات التعدين الأوروبية 1.4 بالمئة، إذ كان سهم شركة فريزنيلو المدرجة في بريطانيا من بين أكبر الرابحين بارتفاع 4.6 بالمئة مع صعود أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وارتفعت أسهم شركات التعدين الكبرى الأخرى، ومنها جلينكور وريو تينتو، اثنين بالمئة و2.1 بالمئة على الترتيب.