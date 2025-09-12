أسهم أوروبا تتراجع مع اقتراب موعد مراجعة تصنيف فرنسا الائتماني

اختتمت الأسهم الأوروبية الأسبوع على ارتفاع قوي، ولكنها تراجعت قليلا اليوم الجمعة، مع تحول المستثمرين إلى الحذر قبل قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن فرنسا الذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي متراجعا 0.11 بالمئة إلى 554.74 نقطة بقيادة قطاع الرعاية الصحية الذي انخفض أكثر من واحد بالمئة.

وخسر سهم شركة نوفارتس السويسرية للأدوية 2.8 بالمئة بعد تخفيض جولدمان ساكس تصنيفها في البورصة. كما هوى سهم نظيرتها شركة زيلاند فارما 4.1 بالمئة.

وقال ليام بيتش، كبير متخصصي الأسواق الناشئة في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، في مذكرة “قوبل انتهاك الطائرات المسيرة الروسية المجال الجوي البولندي خلال الأسبوع الجاري بقلق عميق. على أقل تقدير، سيدعم ذلك جهود صانعي السياسات لمواصلة زيادة الإنفاق على الدفاع”.

وقفزت أسهم البنوك بنحو أربعة بالمئة خلال الأسبوع، لتتعافي بعد خسائر تكبدتها في أواخر أغسطس آب.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة أمس الخميس متماشيا مع التوقعات، ولكن نظرته المتفائلة بشأن النمو والتضخم قللت من التوقعات بمزيد من التيسير.

وانصب التركيز أيضا خلال الأسبوع الجاري على الفوضى السياسية في فرنسا بعد أن عينت خامس رئيس وزراء لها في أقل من عامين، عقب فشل حكومة الأقلية في توحيد البرلمان بشأن خطط الإنفاق المالي الذي المعتمد على الديون.

وصعدت عوائد السندات الفرنسية لأجل 30 عاما 4.6 نقطة أساس إلى 4.327 بالمئة خلال اليوم.

ومع ذلك، ارتفعت الأسهم الفرنسية بنحو اثنين بالمئة خلال الأسبوع.

وهوى سهم مجموعة أوكادو البريطانية للمتاجر الإلكترونية والتكنولوجيا 20 بالمئة، ليسجل أسوأ أداء يومي، بعد أن أعلنت شريكتها الأمريكية كروجر أنها ستراجع استثماراتها في المستودعات.