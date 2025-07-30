أسهم أوروبا تتراجع مع تحذيرات من الرسوم ونتائج متباينة للشركات

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء متأثرة بتراجع قطاع البنوك، مع تركيز الأنظار على نتائج الشركات قبل أيام حافلة بقرارات البنوك المركزية والبيانات المهمة والموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية الذي يحل في الأول من أغسطس آب.

وحذرت شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية من أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية ستضيف حوالي 200 مليون يورو (231 مليون دولار) إلى تكاليفها في النصف الثاني، مما أدى إلى انخفاض سهمها سبعة بالمئة ليسجل أدنى مستوى في أربعة أشهر تقريبا. وتراجع سهم نظيرتها شركة جيه.دي سبورتس للملابس الرياضية 0.8 بالمئة.

وانخفض مؤشر أسهم البنوك 0.9 بالمئة بعد يوم من تسجيل أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2008. وارتفع سهم بنك يو.بي.إس السويسري ثلاثة بالمئة بعد أن أعلن عن زيادة أرباحه في الربع الثاني إلى أكثر من المثلين على أساس سنوي، في حين هبط سهم إتش.إس.بي.سي هولدينجز خمسة بالمئة بعد أن أعلن عن أرباح نصف سنوية قبل خصم الضرائب جاءت أقل من التقديرات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش. وتباين أداء البورصات في أوروبا، إذ انخفض المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة، بينما ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة.

وهبط سهم شركة التعدين ريو تينتو 1.4 بالمئة بعد أن أعلنت عن تسجيل أقل ربح أساسي للنصف الأول في خمس سنوات وعزت ذلك إلى انخفاض أسعار خام الحديد.

وتحسنت توقعات نتائج الشركات الأوروبية، وفقا لتوقعات صادرة أمس الثلاثاء، بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري مع الولايات المتحدة يوم الأحد بعد أسابيع من المفاوضات.