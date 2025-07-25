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أسهم أوروبا تتراجع مع ترقب مستجدات المحادثات التجارية

منذ 43 ثانية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة متخلية عن مكاسب حققتها الجلسة السابقة، إذ انخفضت أسهم شركات السيارات ويترقب المتعاملون مستجدات المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحل الأسبوع المقبل لبدء تنفيذ الرسوم الجمركية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة إلى 548.16 نقطة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ستة أسابيع أمس الخميس. ومع ذلك، لا يزال المؤشر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة.

وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة، متراجعا من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله أمس الخميس.

كما تراجعت معظم البورصات الأوروبية الأخرى.

وبالنسبة لأسهم الشركات، سجلت أسهم السيارات الأوروبية أكبر الخسائر القطاعية وتراجعت 1.4 بالمئة، متأثرة بخسارة سهم فاليو بعد أن خفضت الشركة الفرنسية الموردة لقطع غيار السيارات توقعات مبيعاتها للعام بأكمله. وهوى سهمها 12.4 بالمئة.

وانخفض سهم فولكس فاجن 2.4 بالمئة بعد أن خفضت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا توقعاتها بسبب مخاوف الرسوم الجمركية. وتعرضت شركة تارتون، وهي وحدة شاحنات تابعة لفولكس فاجن، لضغوط مع تراجع سهمها 8.1 بالمئة بعد أن خفضت توقعاتها للعام بأكمله.

وهوى سهم شركة بوما 18.7 بالمئة، مسجلا أكبر خسائر على المؤشر ستوكس 600، بعد أن خفضت العلامة التجارية الألمانية للملابس الرياضية توقعاتها للعام بأكمله وأعلنت عن نتائج فصلية أضعف من المتوقع.

وفي أسبوع تركز حول المفاوضات التجارية، رحب المتعاملون بالاتفاقيات الأمريكية مع اليابان وإندونيسيا والفلبين، في حين لا تزال هناك آمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • رويترز

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