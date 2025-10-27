أسهم أوروبا ترتفع إلى مستويات قياسية مع تفاؤل بشأن اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين إلى مستويات قياسية، مستفيدة من تفاؤل المستثمرين بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين ومواصلة المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1% ليصل إلى 576.37 نقطة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلق يوم الجمعة عند مستوى قياسي مرتفع. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة والصين على وشك التوصل إلى اتفاق تجاري، مع لقاء مرتقب بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع لتحديد إطار الاتفاق.

وشهد قطاعا التعدين والتكنولوجيا في أوروبا ارتفاعاً بنسبة 1.1% لكل منهما، بينما تراجع مؤشر قطاع المرافق بنسبة 0.6%. ويتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء، بعد بيانات تضخم أقل من المتوقع، بينما من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعلى صعيد الشركات، أعلنت نوفارتس السويسرية للأدوية عن استحواذها على شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية أفيديتي بيوساينس مقابل نحو 12 مليار دولار نقداً، مع تراجع سهمها بنسبة 1%. كما خسر سهم بنك إتش.إس.بي.سي 1.3% بعد إعلان البنك حجز مخصصات بقيمة 1.1 مليار دولار للربع الثالث، نتيجة خسارته جزءاً من قضية استئناف مرتبطة بمخطط برنارد مادوف.