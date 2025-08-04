أسهم أوروبا ترتفع بعد عمليات بيع مكثفة يوم الجمعة وتراجع الأسهم السويسرية

ارتفعت أسهم أوروبا قليلا اليوم الاثنين لتعوض بعض خسائرها بعد موجة بيع حادة يوم الجمعة في حين تراجعت الأسهم السويسرية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر مع استيعاب المستثمرين للرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 39 بالمئة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة. وانخفض مؤشر إس.إم.آي القياسي السويسري 1.5 بالمئة مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وقال وزير الأعمال السويسري جاي بارميلان إن سويسرا قد تراجع عرضها للولايات المتحدة بعد أن فرضت عليها رسوما جمركية باهظة في أواخر الأسبوع الماضي حذر خبراء من أنها قد تؤدي إلى ركود.

وتراجع سهما شركتي الأدوية السويسرية نوفارتيس وروش بنسبة 1.3 بالمئة و2.3 بالمئة على التوالي بعد أن بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل إلى قيادات 17 شركة أدوية كبرى يطالبهم فيها بخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية في الولايات المتحدة.

وتراجعت شركتا ريتشمونت وسواتش للسلع الفاخرة، وهما من بين أكثر الشركات السويسرية تأثرا بالرسوم الجمركية، بأكثر من 1.5 بالمئة لكل منهما.

وانخفض سهم يو.بي.إس بنسبة 2.5 بالمئة بعد أن قال البنك إنه سيدفع 300 مليون دولار لتسوية قضايا مرتبطة بإصدار وبيع أوراق مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري.

وكان سهم لويدز نقطة مضيئة، إذ ارتفع 6.3 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن ألغت المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكما بشأن عمولات تمويل السيارات في أخبار إيجابية للبنوك.