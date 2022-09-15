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أسهم أوروبا ترتفع بعد موجة بيع كبيرة

منذ 36 دقيقة
الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها

الأسهم الأوروبية

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صعدت الأسهم الأوروبية، الخميس، بدعم من أسهم البنوك بعد أن أبدت الأسواق مؤشرات على التعافي من موجة بيع حادة نتجت عن المراهنات على رفع كبير لأسعار الفائدة في أنحاء العالم.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش بعد تراجع على مدى يومين متتاليين.

وتسببت بيانات التضخم الأمريكية في موجة بيع للأسهم في الأسواق العالمية هذا الأسبوع، إذ عززت توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس أخرى في الأسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك واحدا بالمئة وجاء في صدارة القطاعات الرابحة مع ترقب البنوك لتحقيق أكبر مكسب ممكن من رفع أسعار الفائدة، في حين ذكر مورجان ستانلي أن هذا أمر إيجابي للبنوك في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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