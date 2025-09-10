أسهم أوروبا ترتفع بفضل إنديتكس ونوفو نورديسك

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بدفعة من شركات التجزئة بعد أن كشفت إنديتكس الإسبانية للملابس عن نتائج الأعمال للربع الثاني ومع ارتفاع سهم نوفو نورديسك بعد أن أعلنت خطوات لإعادة الهيكلة بما يشمل خفضا لعدد الوظائف.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة إلى 554.9 نقطة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش ليحوم بذلك قرب أعلى مستوى في أسبوعين.

وقاد قطاع شركات التجزئة المكاسب بين القطاعات الفرعية إذ زاد بنسبة 2.2 بالمئة مع ارتفاع سهم إنديتكس ستة بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المالكة لمتاجر زارا للملابس تسارع وتيرة المبيعات قبل بداية فصل الخريف وهو ما بدد تأثير مبيعات جاءت أقل من المتوقع للربع الثاني.

كما ارتفع سهم نوفو نورديسك، المصنعة لعقار ويجوفي لإنقاص الوزن، بنسبة اثنين بالمئة بعد أن قالت الشركة الدنمركية إنها قد تخفض عدد العاملين لديها بما يصل إلى 11.5 بالمئة. ومن المتوقع أن تؤدي خطة إعادة الهيكلة إلى توفير نحو 1.26 مليار دولار سنويا في وقت تواجه فيه الشركة صعوبات للحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق أدوية إنقاص الوزن.

وصعدت أيضا أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية إذ سجل سهم شركة ساب الألمانية للبرمجيات وسهم شركة إيه.إس.إم.إل الهولندية ارتفاعا بنحو واحد بالمئة لكل منهما بعد أن توقعت شركة أوراكل أن تفوق قيمة الطلبيات الجديدة على الحوسبة السحابية نصف تريليون دولار. وارتفع سهم الشركة الأمريكية المدرجة في فرانكفورت 30 بالمئة.