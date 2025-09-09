أسهم أوروبا ترتفع وسط تفاؤل إزاء عمليات اندماج واستحواذ

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن تغلب الارتياح الأولي تجاه مجموعة من صفقات الاندماج في المنطقة جزئيا على حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا عقب الإطاحة برئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت بحجب الثقة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 0.1 بالمئة إلى 552.69 نقطة عند الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، مع تصدر قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات المدرجة على المؤشر بصعود 1.3 بالمئة.

وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة في التعاملات المبكرة، في حين استقرت السندات الأطول أجلا في ظل استعداد الأسواق لاختيار الرئيس إيمانويل ماكرون لمن سيكون خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.

وواجهت الحكومات الفرنسية الأخيرة صعوبة في إحداث توافق على خطط خفض عجز الميزانية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون العالميون بالقلق من تضخم الديون الحكومية في الاقتصادات المتقدمة.

ومع ذلك، كانت ردود فعل السوق أمس الاثنين هادئة، إذ كانت الإطاحة ببايرو متوقعة إلى حد بعيد.

وقفزت أسهم شركة أنجلو أمريكان 4.7 بالمئة بعد أن قالت شركة التعدين إنها وافقت على الاندماج مع شركة تيك ريسورسز الكندية في صفقة قيمتها 50 مليار دولار لتشكيل شركة مدمجة جديدة تحمل اسم أنجلو تيك.

وفي إيطاليا، ارتفعت أسهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا 3.8 بالمئة بعد أن أظهرت البيانات استحواذه على 62 بالمئة من أسهم مصرف ميديوبانكا. وارتفعت أسهم ميديوبانكا 3.7 بالمئة.