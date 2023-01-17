أسهم أوروبا تستقر بعدما أثارت بيانات صينية مخاوف إزاء الاقتصاد

استقرت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بعدما فاق تأثير مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي إثر تسجيل الصين أضعف معدل نمو سنوي في نحو 50 عاما مكاسب أسهم شركات الصناعة.

وبحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد بلوغ أعلى مستوى في تسعة أشهر في الجلسة السابقة.

وانخفضت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأمريكية بعد تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في 2022 مع تأثر الربع الأخير من العام بقيود صارمة لمكافحة كوفيد-19 وتراجع سوق العقارات، الأمر الذي زاد الضغط على صناع السياسات النقدية لإزاحة الستار عن المزيد من التحفيزات هذا العام.

ونزل سهم إتش.إس.بي.سي واحدا بالمئة وانخفض سهم برودينشيال 0.4 بالمئة وهي من الأسهم المالية المنكشفة على الصين.

وتراجعت أسهم السلع الاستهلاكية سريعة التأثر بالاقتصاد مثل يونيلفر ودانون بأكثر من واحد بالمئة.

وهوى سهم منصة تي.إتش.جي الإلكترونية لمبيعات التجزئة ثمانية بالمئة بعد إصدار الشركة تحذير من أنها لن تحقق هدف الأرباح للعام بأكمله.

وصعد سهم هايز بي.إل.سي 0.6 بالمئة بعد تسجيل شركة التوظيف البريطانية زيادة في صافي الرسوم في الربع الثاني