أسهم أوروبا تستقر مع انحسار مخاوف سوق السندات

منذ 25 دقيقة
استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس وسط تريث المستثمرين في ظل مخاوف إزاء سوق السندات، في حين أثرت توقعات ضعيفة من شركة جيت2 البريطانية للطيران الاقتصادي على قطاع السفر والترفيه.

وتأرجح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في المعاملات المبكرة واستقر عند 546.93 نقطة بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش.

وانخفض مؤشر قطاع السفر والترفيه 1.2 بالمئة، مع تراجع سهمي توي الألمانية للسفر وإيزي جيت بأكثر من أربعة بالمئة لكل منهما.

وخسر سهم شركة جيت2 البريطانية للطيران الاقتصادي ربع قيمته بعد أن توقعت الشركة أن تكون الأرباح التشغيلية للعام بأكمله قرب الحد الأدنى من توقعاتها.

وتراجع سهم بورشه للسيارات واحدا بالمئة تقريبا، إذ من المنتظر نزول سهم شركة صناعة السيارات الفاخرة إلى مؤشر الشركات الألمانية متوسطة القيمة بعد الخسائر التي لحقت بأسهمها في الآونة الأخيرة بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف الطلب في الصين إحدى الأسواق الرئيسية للشركة.

وساد الحذر مع عودة المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي الممول بالديون في الأسواق المتقدمة هذا الأسبوع، مما أحدث تقلبات في الأسهم الأوروبية والسندات ذات الآجال الأطول.

