أسهم أوروبا تستقر والأسواق تترقب ندوة جاكسون هول

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس إذ يترقب المستثمرون أحدث المؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال ندوة جاكسون هول حول مسار السياسة النقدية.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حتى الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، في حين تباين أداء معظم بورصات أوروبا.

ويشارك مسؤولو بنوك مركزية من حول العالم في جاكسون هول. وسيظل التركيز منصبا على الخطاب الختامي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بحثا عن تلميحات حول تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام.

ومن المقرر أن تصدر في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس آب لمنطقة اليورو وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

يأتي هذا بينما تتواصل المناقشات المتعلقة بأمن أوكرانيا في حال إبرام اتفاق سلام مع روسيا، مع استمرار عدم الارتياح في ألمانيا بشأن إرسال قوات حفظ سلام رغم انفتاح المستشار الألماني على ذلك.

وقالت روسيا إن محاولات التعامل مع المسائل الأمنية المتعلقة بأوكرانيا دون مشاركتها “لن تفضي إلى شيء”.

وارتفعت أسهم قطاع الدفاع واحدا بالمئة، بعد تعرضها لضغوط هذا الأسبوع على خلفية توقعات التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

وقفز سهم آكر بي.بي 3.1 بالمئة بعد أن حققت الشركة المشغلة لحقول النفط اكتشافا نفطيا كبيرا في بحر الشمال.

وهوى سهم نوفونيسيس 7.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الدنمركية عن نتائج الربع الثاني.