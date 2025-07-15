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أسهم أوروبا تصعد بآمال إبرام اتفاق تجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

منذ 13 ساعة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مدعومة بأسهم شركات صناعة السيارات، مع تحسن المعنويات بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 547.74 نقطة. وصعدت أيضا مؤشرات أسواق المال في المنطقة.

واتهم الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين الولايات المتحدة بمقاومة جهود إبرام اتفاق تجاري، وحذر من إجراءات مضادة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

في الوقت نفسه، قال ترامب إنه منفتح على إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين، مضيفا أن مسؤولين في التكتل سيتوجهون إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات تجارية.

وأجج ترامب التوتر التجاري في مطلع الأسبوع بعد أن هدد بفرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي بدءا من أول أغسطس آب.

وارتفع المؤشر الفرعي لشركات صناعة السيارات 0.9 بالمئة، وزاد مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.8 بالمئة، بينما هبطت أسهم الاتصالات 0.8 بالمئة.

وبالنسبة للأسهم الفردية، صعد سهم أورستد 5.5 بالمئة بعد أن رفع مورجان ستانلي تصنيف سهم الشركة الدنمركية المتخصصة في تطوير مزارع الرياح البحرية.

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