أسهم أوروبا تصعد بدعم تلميحات إيجابية من باول

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مدعومة بتلميحات إيجابية شملتها تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول الليلة الماضية، وكذلك نتائج أعمال قوية لشركات الطاقة والكيماويات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على زيادة 0.3 بالمئة بعد أن تراجع عن أعلى مستوياته في تسعة أشهر التي سجلها في وقت سابق من الجلسة، إذ بدا أن صناع السياسة الآخرين في البنك المركزي الأمريكي أكثر ميلا للتشديد.

وتم تفسير تصريحات باول أمس الثلاثاء، التي أشار فيها مرة أخرى إلى عملية “لخفض التضخم”، على أنها أقل تشددا مما كانت تخشاه الأسواق التي لا تزال تعاني من صدمة بيانات العمالة الأمريكية التي جاءت قوية بشكل مفاجئ يوم الجمعة.

وكان قطاع الطاقة، الذي ارتفع 1.7 بالمئة، أكبر الرابحين في أوروبا، مدعوما بزيادة 10.6 بالمئة لسهم شركة التكرير الفنلندية نيستي وزيادة 6.8 بالمئة لسهم إكوينور المنتجة للنفط والغاز النرويجية بعد إعلان أرباح الربع الرابع.

كما أدت نتائج الأعمال الإيجابية إلى تحقيق زيادة 1.2 بالمئة لأسهم الكيماويات.