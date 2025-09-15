الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
أسهم أوروبا تصعد بدعم من قطاع البنوك

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2025 1:26 مساءً
ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بدعم من أسهم البنوك مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، من بينها اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 556.2 نقطة، بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، مع تصدر قطاع البنوك شديد التأثر بأسعار الفائدة المكاسب وارتفع 0.8 بالمئة.

وقفز سهم روبيس بعد صدور تقرير حول احتمالية بيع الشركة الفرنسية.

وأدى تقرير عن عروض استحواذ مقدمة من شركتي سي.في.سي كابيتال بارتنرز وترافيجورا إلى ارتفاع سهم شركة روبيس الفرنسية لتجارة الوقود بالتجزئة 6.7 بالمئة، متصدرا قائمة مكاسب المؤشر ستوكس 600 الأوروبي. وتقدر قيمة الشركة بنحو 3.5 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا السيادي يوم الجمعة كما كان متوقعا، مما يزيد من تعقيد مهمة رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو الذي بدأ محادثات لصياغة الميزانية.

وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4 بالمئة، مع صعود أسهم بنوك محلية مثل سوسيتيه جنرال الذي صعد 1.3 بالمئة، بينما ارتفع كل من بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول نحو 0.9 بالمئة.

وسينصب التركيز في وقت لاحق من هذا الأسبوع على قرار مجلس الاحتياطي بشأن أسعار الفائدة.

وارتفعت معنويات السوق العالمية بدعم من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي سيستجيب لمؤشرات ضعف سوق العمل المحلية بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بعد اجتماعه هذا الأسبوع -وهو ما قد يكون أول تحرك له في اتجاه تيسير السياسة النقدية هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

