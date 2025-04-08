أسهم أوروبا تصعد بعد تسجيل أدى مستوى في 14 شهراً

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوياتها في 14 شهرا بعد أربع جلسات متتالية من البيع المكثف، لكن المستثمرين ظلوا يراقبون عن كثب التطورات مع رد الدول على الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.7 بالمئة بعد تراجعه أكثر من 12 بالمئة في الجلسات الأربع الماضية. وتعافت قليلا الأسهم العالمية على نطاق واسع من الخسائر التي تكبدتها في الأيام القليلة الماضية على الرغم من قلق المستثمرين من ركود عالمي محتمل ناجم عن تصاعد حرب تجارية.

واقترحت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 25 بالمئة على مجموعة من السلع الأمريكية في وقت يجد فيه التكتل المؤلف من 27 عضوا صعوبة في التعامل مع الرسوم الجمركية على السيارات والمعادن المطبقة بالفعل ويواجه رسوما بنسبة 20 بالمئة على منتجات أخرى اعتبارا من الغد الأربعاء.

لكن التكتل خفف من بعض المقترحات الأولية كما عرض صفقة رسوم “صفر مقابل صفر” على واشنطن.

وقال ستيفن دوفر محلل الأسواق في فرانكلين تمبلتون “انتقلنا من عدم اليقين إلى يقين أكثر قليلا، والسوق تحاول الاستفادة من ذلك”، لكنه رجح أن تظل التقلبات مرتفعة.

وارتفع المؤشر الألماني 2.5 بالمئة بعد أن توقف المؤشر عن تأكيد سوق تسودها الرهانات على الهبوط في الجلسة السابقة.

قال جي.بي مورجان إنه يتوقع الآن تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في الاجتماعات الأربعة المقبلة.‭ ‬ وبينما توقع تضرر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2026 بسبب الحرب التجارية، فإنه توقع كذلك أن تتفادى منطقة اليورو الركود.