الثلاثاء 10 شوال 1446 ﻫ - 8 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسهم أوروبا تصعد بعد تسجيل أدى مستوى في 14 شهراً

منذ 3 دقائق
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوياتها في 14 شهرا بعد أربع جلسات متتالية من البيع المكثف، لكن المستثمرين ظلوا يراقبون عن كثب التطورات مع رد الدول على الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.7 بالمئة بعد تراجعه أكثر من 12 بالمئة في الجلسات الأربع الماضية. وتعافت قليلا الأسهم العالمية على نطاق واسع من الخسائر التي تكبدتها في الأيام القليلة الماضية على الرغم من قلق المستثمرين من ركود عالمي محتمل ناجم عن تصاعد حرب تجارية.

واقترحت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 25 بالمئة على مجموعة من السلع الأمريكية في وقت يجد فيه التكتل المؤلف من 27 عضوا صعوبة في التعامل مع الرسوم الجمركية على السيارات والمعادن المطبقة بالفعل ويواجه رسوما بنسبة 20 بالمئة على منتجات أخرى اعتبارا من الغد الأربعاء.

لكن التكتل خفف من بعض المقترحات الأولية كما عرض صفقة رسوم “صفر مقابل صفر” على واشنطن.

وقال ستيفن دوفر محلل الأسواق في فرانكلين تمبلتون “انتقلنا من عدم اليقين إلى يقين أكثر قليلا، والسوق تحاول الاستفادة من ذلك”، لكنه رجح أن تظل التقلبات مرتفعة.

وارتفع المؤشر الألماني 2.5 بالمئة بعد أن توقف المؤشر عن تأكيد سوق تسودها الرهانات على الهبوط في الجلسة السابقة.

قال جي.بي مورجان إنه يتوقع الآن تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في الاجتماعات الأربعة المقبلة.‭ ‬ وبينما توقع تضرر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2026 بسبب الحرب التجارية، فإنه توقع كذلك أن تتفادى منطقة اليورو الركود.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جماعات دعم أوكرانية
جماعات دعم أوكرانية تطالب دوري هوكي الجليد الأمريكي برفض التعاون مع روسيا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ردود فعل كبار شركاء أمريكا التجاريين على رسوم ترامب
محكمة إيرانية
إيران والغرب.. خلاف نووي ممتد لعقود من الزمن

الأكثر قراءة

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي يضيف اختصاصاً طبّياً جديداً.. ماذا في التفاصيل؟
مدرسة الأمير شكيب ارسلان الرسمية في بيروت
تحديد عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح
علما لبنان وفلسطين
مؤسسات تعليمية وجمعيات أعلنت التزامها الإضراب غداً تضامناً مع غزة