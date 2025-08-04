أسهم أوروبا تصعد بعد موجة جني أرباح يوم الجمعة

أغلقت أسهم أوروبا على ارتفاع، اليوم الاثنين، متعافية من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع بعدما عوضت مكاسب قطاع البنوك خسائر الأسهم السويسرية التي تضررت من رسوم جمركية أمريكية ضخمة بلغت 39 بالمئة على السلع السويسرية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة، مع انتعاش معظم الأسواق الإقليمية الرئيسية، باستثناء أسهم سويسرا، معوضا الخسائر الحادة التي تكبدها يوم الجمعة، عندما أثرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتقرير الوظائف الأمريكي الضعيف على المعنويات.

وصعد المؤشر داكس الألماني 1.4 بالمئة، وارتفع المؤشر كاك الفرنسي 1.1 بالمئة وزاد مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.7 بالمئة.

وانخفض مؤشر (إس.إم.آي) في زيورخ 0.2 بالمئة مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. واصطدمت سويسرا بواقع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها يوم الجمعة رسوما جمركية مرتفعة ضمن مساعيه لإعادة ضبط التجارة العالمية، إذ حذرت اتحادات نقابية من أن عشرات الآلاف من الوظائف معرضة للخطر.

وانخفضت أسهم شركات صناعة الساعات السويسرية الفاخرة، منها ريتشمونت وسواتش 1.3 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب.

وقال روس مولد، مدير الاستثمار في (إيه.جيه بيل) “من المفهوم سبب تأخر سويسرا. يبدو أن الشركات الأكثر تعرضا لتدفقات التجارة الدولية هي الأكثر تعرضا للضغوط. ومع ذلك، فإن انخفاضا بنسبة ربع في المئة ليس مهما بشكل خاص”.

وابتعدت الأسهم الأوروبية أكثر عن ذروة هذا العام حيث أثارت الرسوم الجمركية الأمريكية على شركاء تجاريين رئيسيين مخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وكان قطاع البنوك نقطة مضيئة في تعاملات اليوم، إذ ارتفعت أسهم البنوك البريطانية بعد أن ألغت المحكمة العليا في البلاد حكما بشأن عمولات تمويل السيارات، مما خفف من مخاوف البنوك بشأن خطة التعويض التي حذر بعض المحللين من أنها قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية.

وزاد سهم لويدز تسعة بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600، بينما كسب سهم كلوز براذرز 24 بالمئة. وارتفع كل من باركليز وبنك أيرلنداوسانتاندر بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما.

وانخفض سهم يو.بي.إس 0.7 بالمئة بعد أن قال البنك إنه سيدفع 300 مليون دولار لتسوية قضايا سندات الرهن العقاري الأمريكية المتعلقة بإساءة بيع الاستثمارات المرتبطة بالرهن العقاري.