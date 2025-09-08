أسهم أوروبا تصعد قبيل تصويت حاسم لحجب الثقة عن رئيس وزراء فرنسا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين في مستهل أسبوع حافل‭ ‬من المرجح أن تهيمن عليه حالة الضبابية بشأن المشهد السياسي في فرنسا‭ ‬التي صار من المؤكد أنها ستبدأ في البحث عن خامس رئيس وزراء خلال ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن يخسر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في تصويت لحجب الثقة في وقت لاحق من اليوم الاثنين، في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصادات أوروبا للسيطرة على الديون. وتنتظر فرنسا أيضا أول مراجعة للتصنيف الائتماني في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.33 بالمئة إلى 551 نقطة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، وكسب المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمئة.

واستهلت الأسهم جلسة التداول على مكاسب. وكان أداء الأسهم الفرنسية ضعيفا على المؤشر ستوكس 600 حتى الآن هذا العام، متأثرة بضغط ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل التي بلغت أعلى مستوياتها في عدة سنوات بسبب المخاوف بشأن الإنفاق المالي الذي يعتمد على الاستدانة.

وقادت أسهم النفط والغاز مكاسب القطاعات بارتفاع 1.2 بالمئة، مقتفية أثر مكاسب النفط الخام 1.8 بالمئة. وفاق تأثير احتمالات فرض عقوبات جديدة على النفط الروسي بعد هجمات على أوكرانيا تأثير احتمالات رفع الإنتاج الذي يخطط له تحالف أوبك+.

وخفض بنك جولدمان ساكس تصنيف شركة رايان إير، مما دفع سهم شركة الطيران الأيرلندية للتراجع اثنين بالمئة، وكسب سهم ماركس اند سبنسر 2.2 بالمئة بعد أن رفع سيتي للوساطة تصنيفها لمتاجر التجزئة إلى “شراء” من “محايد”.

وارتفع سهم شركة (إيه.إس.إم.إل) المدرجة في البورصة الهولندية 0.7 بالمئة بعد أن تفاعل المتعاملون مع تقرير لرويترز أفاد بأن الشركة ستصبح أكبر مساهم في شركة ميسترال إيه.آي الفرنسية الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي.