أسهم أوروبا تصعد مع ترقب بيانات أمريكية وقرار المركزي الأوروبي

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الخميس إذ يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية إلى جانب بيانات تضخم مهمة من الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 553.03 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، وقاد قطاع السلع الشخصية والمنزلية المكاسب مرتفعا 0.5 بالمئة.

وصعد قطاع السلع الشخصية والمنزلية مدعوما بارتفاع سهم شركة كيرينج 1.5 بالمئة، بعد أن أعلنت المجموعة المالكة لعلامة جوتشي أنها لن تشتري دار الأزياء الإيطالية فالنتينو بالكامل حتى عام 2028، مما يعني تأجيل تنفيذ صفقة باهظة كانت تُثقل كاهل المجموعة المثقلة بالديون.

أما الحدث الأبرز لهذا اليوم فهو قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة المتوقع صدوره في الساعة 1215 بتوقيت جرينتش.

ويتوقع معظم الاقتصاديين الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير، لكن المستثمرين سيركزون على تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشأن كيفية تأثير التوترات التجارية والسياسية في القارة على آفاق التيسير النقدي في المستقبل.

ومن بين الأسهم أخرى، قفز سهم كوفيسترو 6.3 بالمئة بعد تقرير لرويترز كشف أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تقترب من إتمام تعديلات على صفقة استحواذها على الشركة الألمانية للتصدي لمخاوف الاتحاد الأوروبي الواردة في تحقيق يتعلق بدعم حكومي إماراتي للصفقة البالغ قيمتها 14.7 مليار يورو (17.2 مليار دولار).

وفي وقت لاحق من الجلسة، سيتحول تركيز المستثمرين إلى بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعا في الأسعار خلال أغسطس آب، لكن من المرجح ألا يؤثر ذلك على الخفض المرتقب لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.