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أسهم أوروبا تصعد مقتفية أثر مكاسب وول ستريت

منذ 3 دقائق
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

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– صعدت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الثلاثاء مقتفية أثر مكاسب وول ستريت مساء، فيما تلقى مؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني الذي يركز على شركات التصدير دعما من تراجع الجنيه الإسترليني في أعقاب تقرير متفاوت لسوق العمل في بريطانيا.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز100 بنسبة 0.3 بالمئة، فيما زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بعد بيانات أظهرت ضعف سوق العمل على الرغم من أن نمو الأجور ظل قويا في يوليو تموز، الأمر الذي يرسم صورة ضبابية قبيل قرار بنك إنجلترا بخصوص أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.

وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة ليتعثر على خلاف بقية أسواق المنطقة بفعل تأثير أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات سلبا على المؤشر.

وقادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، وقفز سهم شركة جيتينج 3.7 بالمئة.

وصعد سهم أسوشيتد بريتش فودز 1.6 بالمئة بعدما رفعت الشركة المالكة بريمارك توقعاتها للأرباح للعام بأكمله لثاني مرة في أربعة أشهر بدعم من تداول قوي لعملياتها في قطاعي الأزياء السريعة والأغذية.

    المصدر :
  • رويترز

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