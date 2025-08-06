أسهم أوروبا تغلق دون تغير مع تأثر أسهم الرعاية الصحية بتهديدات ترامب الجمركية

أغلقت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر، اليوم الأربعاء، متخلية عن مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ تأثرت أسهم الرعاية الصحية سلبا بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على واردات الأدوية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.06 بالمئة، لينهي بذلك سلسلة مكاسب استمرت يومين، على الرغم من الأداء الإيجابي في مستهل الجلسة.

وكانت أسهم الرعاية الصحية الأكثر تضررا من ضغط موجة البيع. وانخفض مؤشر القطاع 2.8 بالمئة ليسجل أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بعد أن كشف ترامب عن خطة رسوم جمركية تدريجية تستهدف واردات الأدوية، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع الرسوم على القطاع إلى 250 بالمئة في غضون 18 شهرا.

وقال ستيف سوسنيك، كبير محللي السوق لدى إنتراكتيف بروكرز “من المهم هنا تحديد الرسوم الجمركية بدقة، لأن بعض الأسهم والقطاعات ستتأثر بشكل مختلف من منطقة لأخرى”.

وأضاف “في أوروبا وآسيا، يدرس المستثمرون آثار الرسوم الجمركية بعناية أكبر، لأن المصدرين يتحملون العبء الأكبر بشكل مباشر”.

وتأثر القطاع أيضا بعد أن حذرت نوفو نورديسك من أنها تتوقع استمرار المنافسة من الأدوية المقلدة لدواء ويجوفي لعلاج السمنة خلال العام الجاري، وهو ما أدى إلى تراجع أسهم شركة الأدوية الدنمركية 5.4 بالمئة.

وخفضت نوفو نورديسك توقعاتها لمبيعات وأرباح العام بأكمله الأسبوع الماضي، مما أدى إلى خسارة 95 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ ذلك الحين.

وانخفض المؤشر إس.إم.آي القياسي السويسري 0.9 بالمئة، متأثرا بخسائر شركتي الأدوية نوفارتس وروش 3.3 بالمئة و2.6 بالمئة على الترتيب.

وهوت أسهم باير 9.9 بالمئة وسط مخاوف المستثمرين من تضخم أرباح شركة الأدوية الألمانية بسبب رسوم انتقال لاعبي كرة القدم بدلا من دعمها من خلال أعمالها الأساسية في الرعاية الصحية والزراعة

وتراجع سهم بايرسدورف 8.4 بالمئة، وقاد الخسائر بعد أن خفضت شركة صناعة السلع الاستهلاكية الألمانية توقعاتها لنمو المبيعات العضوية السنوية.

وارتفع سهم سيمنس للطاقة واحدا بالمئة بعد أن أعلنت الشركة أنها تتوقع تحقيق الحد الأقصى لتوقعات نموها لعام 2025.

وكان سهم هيسكوكس الرابح الأكبر في المؤشر، إذ قفز 9.4 بالمئة عقب الإعلان عن ارتفاع أقساط التأمين في النصف الأول من العام، مدعوما بنمو نشاط التجزئة.