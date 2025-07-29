أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع بقيادة أسهم قطاعي المال والدفاع

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، بدعم من صعود أسهم قطاعي المال والدفاع، على الرغم من أن الأسهم الدنمركية سجلت أكبر انخفاض يومي لها هذا العام مع تراجع أسهم نوفو نورديسك بعد أن أصدرت شركة صناعة أدوية إنقاص الوزن تحذيرا بشأن الأرباح.

سجلت نوفو المنتجة لعقار ويجوفي أكبر انخفاض يومي لها على الإطلاق بعد أن هوت 23 بالمئة، مما أفقدها نحو 57.5 مليار دولار من قيمتها السوقية، على خلفية خفض توقعاتها لنمو المبيعات لعام 2025 وتعيينها رئيسا تنفيذيا جديدا في ظل المنافسة المتزايدة في سوق أدوية علاج السمنة.

وأثر السهم سلبا على المؤشر كوبنهاجن الدنمركي، الذي هوى 11.9 بالمئة، بينما انخفض قطاع الأدوية الأوسع على المؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.6 بالمئة.

وقال داني هيوستن، رئيس قسم التحليل المالي في إيه.جيه بيل “يشعر المستثمرون بخيبة أمل مضاعفة عندما يجدون شركة كان من المتوقع أن تكون نجما حقيقيا في قطاع مزدهر لا تستطيع على ما يبدو الاستفادة مما كان موقعا تنافسيا جيدا حقا”.

وأضاف هيوستن أن السهم “يتعرض لضربة موجعة فيما يبدو من منافسته الأمريكية، إيلي ليلاي. نشهد الآن تغييرا في الرئيس التنفيذي، لكن المستثمرين لن يمنحوا الرئيس الجديد وقتا كافيا لترتيب أموره”.

كما خسرت إيلي ليلاي خمسة بالمئة في تداولات ما بعد الظهر.

وعلى نطاق أوسع، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 بالمئة، مع ارتفاع أسهم البنوك 1.7 بالمئة مسجلة أعلى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2008، إذ راهن المستثمرون على تحسن الأرباح والمرونة في قطاع معزول بشكل عام عن اضطرابات الرسوم الجمركية.

وارتفعت أسهم قطاعي الطيران والدفاع 2.2 بالمئة بعد خسائر لثلاثة أيام متتالية.

ويتجه الاهتمام الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة، المقرر صدورها غدا الأربعاء، يليها قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، والذي طال انتظاره، وتقرير التوظيف الأمريكي الذي يصدر يوم الجمعة.