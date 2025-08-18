الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع طفيف مع ترقب الأسواق محادثات أوكرانيا

منذ 6 دقائق
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، اليوم الاثنين، قبيل اجتماعات مهمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، عقب قمة روسية أمريكية انتهت دون اتفاق الأسبوع الماضي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة بعد أن سجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي يوم الجمعة.

وسيلتقي زيلينسكي مع ترامب إلى جانب قادة أوروبيين آخرين في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام لا يصب في مصلحة موسكو.

والتقى ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة واتفقا على ضرورة العمل على اتفاق سلام.

وارتفعت أسهم الطيران والدفاع 0.7 بالمئة بعد انخفاضها في الجلسة السابقة.

وقال كيران جانش، المحلل لدى يو.بي.إس جلوبال ويلث مانجمنت “إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق سلام، فمن المرجح أن تتقبل السوق ذلك بإيجابية، لكن الأمر لا يزال غير واضح في هذه المرحلة نظرا للتباعد الكبير بين مواقف الجانبين”.

وأضاف “ليست لدينا صورة أوضح فيما يتعلق بكيفية تطور هذه (العوامل المحركة للسوق) لذلك فإن السوق بلا اتجاه محدد”.

وانخفضت معظم القطاعات على المؤشر ستوكس 600 مع تراجع قطاع التعدين 1.6 بالمئة والبنوك 0.5 بالمئة ما أثر بشكل أكبر على السوق.

وقفزت أسهم نوفو نورديسك 6.6 بالمئة بعد أن حصل دواء فقدان الوزن (ويجوفي) على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لعلاج أمراض خطيرة في الكبد.

