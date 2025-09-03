أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع مع تباطؤ عمليات بيع السندات

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين للتحديات المالية بعد أن أثارت عمليات بيع مكثفة في السندات طويلة الأجل إحجاما عن المخاطرة في الجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.65 بالمئة إلى 546.72 نقطة، بدعم من أسهم الرعاية الصحية مثل روش هولدينجز وأسترازينيكا.

ولاقى المؤشر مزيدا من الدعم أيضا من صعود قطاع الموارد الأساسية 1.5 بالمئة، بدفعة من ارتفاع أسعار النحاس وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وتأتي تحركات اليوم في أعقاب أكبر خسارة يومية يمنى بها المؤشر ستوكس 600 في شهر أمس الثلاثاء، بعد قفزة في عوائد السندات وسط مخاوف متزايدة بشأن الضغوط المالية في الاقتصادات المتقدمة.

وانخفض عائد سندات فرنسا لأجل 30 عاما بنحو خمس نقاط أساس إلى 4.4547 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 16 عاما أمس، لكن الحذر ساد وسط مخاوف سياسية، إذ تستعد حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لاقتراح حجب الثقة الأسبوع المقبل.

وربما تؤدي خسارة التصويت إلى انهيار حكومة بايرو الائتلافية وزيادة حالة الضبابية السياسية والمالية في فرنسا.

واستقرت عوائد السندات طويلة الأجل في ألمانيا وإيطاليا بعد ارتفاعها في اليوم السابق.

وقال تيوي ميفيسن، كبير خبراء اقتصاد السوق في رابوبانك “ما نراه اليوم ربما يكون تصحيحا طفيفا للأداء الضعيف الذي شهدناه أمس… لقد استقرت السندات الآن، لكن بالطبع لم تختف المخاطر”.

في غضون ذلك، ارتفع سهم أديداس 4.8 بالمئة بعد أن رفعت شركة جيفريز للوساطة المالية توصيتها لعلامة الملابس الرياضية الألمانية إلى “شراء” من “احتفاظ”، ووضعها جيه.بي مورجان تحت مراقبة إيجابية.

وقفز المؤشر ستوكس 600 الفرعي لقطاع التجزئة 1.5 بالمئة.

وعلى صعيد البيانات، أظهر مسح خاص أن اقتصاد منطقة اليورو استمر في النمو بوتيرة بطيئة للغاية في أغسطس آب، إذ عوض ضعف نمو الخدمات تحسن إنتاج الصناعات التحويلية.

وأظهر مسح أن نشاط قطاع الخدمات الألماني انكمش قليلا في أغسطس آب بعد نمو هامشي في يوليو تموز، مع انكماش الأعمال الجديدة مجددا.

وانخفض سهم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا 0.4 بالمئة. ودعت نقابة للطيارين في ألمانيا إلى إضراب في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بعد انهيار المحادثات مع الشركة بشأن نظام التقاعد الخاص بها.