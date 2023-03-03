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أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع وشركات التعدين تسجل أفضل أداء أسبوعي خلال عامين

منذ 37 دقيقة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية (الجمعة 3-3-2023) بعدما قادت الآمال في أن يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نهجا حذرا لرفع أسعار الفائدة إلى صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، فيما واصلت أسهم شركات التعدين تحقيق المكاسب وسط رهانات متزايدة على تعافي الطلب في الصين.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 1.8 بالمئة.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك الليلة الماضية بأنه يفضل رفعا “بطيئا وبوتيرة ثابثة” لأسعار الفائدة على أن يتم التوقف عن الرفع منتصف الصيف أو آخره.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوعان القادمان عقد اجتماعات السياسة النقدية لكل من مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي فضلا عن نشر بيانات الوظائف في الولايات المتحدة. وستعقد يوم الأحد جلسة البرلمان السنوية في الصين والتي ستحدد بكين خلالها أهدافها الاقتصادية لهذا العام.

وزادت أسهم شركات التعدين 2.2 بالمئة.

وقفز مؤشر التعدين بأكثر من سبعة بالمئة هذا الأسبوع، مسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ مايو أيار 2021 ومتجاوزا قطاعات رئيسية أخرى مثل العقارات والرعاية الصحية. وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 1.4 بالمئة خلال الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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