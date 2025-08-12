أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع الثلاثاء بفصل التفاؤل إزاء هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتوقع لأسعار الفائدة في حين تقلصت المكاسب جراء تراجع أسهم شركات التكنولوجيا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2 بالمئة بعد يوم واحد من بدء الأسبوع على انخفاض.

وشعر المستثمرون بالارتياح بعد أن مددت واشنطن وبكين هدنة الرسوم الجمركية 90 يوما، مما أدى إلى تجنب فرض رسوم برقم في خانة المئات على سلع المتبادلة حتى 10 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال روب بيروني، المتخصص في شؤون الاستثمار لدى أوربيس إنفستمنس، “أفضت جميع الأنباء التجارية إلى ارتياح كبير بأسواق الأسهم. والافتراض السائد هو على ما يبدو أن (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب سيتراجع عن كل شيء وأن كل شيء سيكون على ما يرام… عندما تكون أنباء اليوم أفضل من الأنباء أمس، ترتفع الأسهم”.

ارتفعت معظم القطاعات على المؤشر ستوكس 600، وقاد قطاع الطاقة المكاسب بارتفاع 1.5 بالمئة.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل 2.1 بالمئة إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مايو أيار. ومنيت أسهم البرمجيات على وجه الخصوص بانخفاض حاد بسبب المخاوف من أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في إضعاف قطاع التكنولوجيا.

وهبط سهم ساب سبعة بالمئة وهوى سهم نيمتشيك 11 بالمئة، وهما أكبر الخاسرين على المؤشر. وسجلت الأسهم أكبر خسائر في يوم واحد منذ عام 2020.

وارتفعت معظم المؤشرات في أوروبا لكن مؤشر داكس الألماني نزل 0.2 بالمئة.

وأظهرت أحدث توقعات الأرباح أن تسجل الشركات نموا 4.8 بالمئة في المتوسط خلال الربع الثاني في المتوسط، وهو أعلى من التوقعات السابقة البالغة 3.1 بالمئة وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

يرجع ذلك جزئيا إلى اتفاق الرسوم الجمركية الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والذي حد من المخاوف إزاء تأثير رسوم ترامب على أداء الشركات.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة بما يتماشى على نطاق واسع مع التوقعات في يوليو تموز، مما يضع البنك المركزي الأمريكي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

تترقب الأسواق أيضا اجتماع يوم الجمعة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.

من بين الأسهم الأخرى، قفز سهم سبيراكس جروب 13 بالمئة مسجلا أفضل أداء يومي له منذ مارس آذار 1983 بعد أن فاقت نتائج النصف الأول التوقعات.

لكن سهم ديرونت لندن هبط ستة بالمئة بعد إعلان انخفاض أرباحها للنصف الأول من العام.