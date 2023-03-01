أسهم أوروبا تغلق على تراجع

ألقى انخفاض سهم بنك بي.إن.بي باريبا، أكبر بنك في منطقة اليورو، بثقله على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الأربعاء، في حين حدت أسهم شركات التعدين والمنتجات الفاخرة المنكشفة على الصين من الخسائر بعدما هدأت بيانات قوية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.7 بالمئة عند الإغلاق بعدما ارتفع 0.4 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وانخفض سهم بي.إن.بي باريبا 4.2 بالمئة بعد أن قالت وكالة (إس.إف.بي.آي) الحكومية البلجيكية إن البلاد تستعد لبيع ثلث حصتها البالغة 7.8 بالمئة في البنك.

وهبط مؤشر البنوك 1.6 بالمئة متراجعا من أعلى مستوياته في عدة سنوات التي سجلها في الجلسة السابقة.

واستهلت الأسهم الأوروبية العام ببداية قوية إذ عزز تخفيف قيود الحد من تفشي كوفيد-19 في الصين الآمال في انتعاش الطلب. وارتفع المؤشر ستوكس 600 للشهر الرابع من خمسة أشهر في فبراير شباط مدعوما بمكاسب حادة في أسهم البنوك الحساسة لأسعار الفائدة.

ومما حد من خسائر المؤشر ستوكس 600 نمو قطاع المصانع في الصين في فبراير شباط بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد على عكس ما يحدث في آسيا حيث توقف نمو الصناعات التحويلية بأماكن أخرى في القارة.

وارتفعت أسهم شركات المنتجات الفاخرة العملاقة المنكشفة على الصين مثل لوي في تون 0.4 بالمئة وكيرينج 1.2 بالمئة.

كما صعد سهم مجموعة المنتجات الفاخرة الإيطالية مونك 3.3 بالمئة بعدما قفزت مبيعاتها 25 بالمئة بأسعار الصرف الثابتة قبل التوقعات.