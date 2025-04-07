أسهم أوروبا تغلق عند أدنى مستوى في 14 شهراً بسبب الحرب التجارية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، في ختام جلسة متقلبة وأغلق المؤشر ستوكس 600 عند أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2024 في ظل استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصعيد حرب تجارية عنيفة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.5 بالمئة ليتراجع للجلسة الرابعة على التوالي. وأغلقت البورصات الرئيسية في المنطقة على انخفاض بين أربعة إلى أكثر من خمسة بالمئة.

وهبط المؤشر الألماني خلال التداولات 6.4 بالمئة وكان قد هوى خلال الجلسة بأكثر من 20 بالمئة عن مستوى إغلاقه غير المسبوق في مارس آذار، لكنه قلص بعض خسائره ليغلق على انخفاض 4.3 بالمئة.

وأبقى فيض من التقارير الإخبارية المستثمرين في حالة ترقب طوال الجلسة. وقلصت الأسهم خسائرها بقوة بعد تقرير يفيد بأن ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية على جميع الدول باستثناء الصين لمدة 90 يوما، لكنها عادت للتراجع بعد أن وصف البيت الأبيض التقرير بأنه “أخبار كاذبة”.

وسجلت جميع القطاعات خسائر بنهاية الجلسة.

وجنى المستثمرون الأرباح في أسهم شركات صناعة الأسلحة التي ارتفعت في وقت سابق من العام على خلفية أنباء عن زيادة الإنفاق الدفاعي، وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم شركات الصناعات الدفاعية بأكثر من خمسة بالمئة عند الإغلاق.

وقال باري ناب الشريك الإداري في شركة إيرونسايدز ماكروإيكونوميكس “كان من السذاجة الاعتقاد بإمكان الاختباء في الأسواق الخارجية لأن الولايات المتحدة هي المصدر الأكبر للطلب النهائي على مستوى العالم”.

وأدت المخاوف من أن تؤثر الحرب التجارية المتصاعدة على النمو الاقتصادي والتضخم إلى تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية خلال الأسابيع الماضية بينما سارع المستثمرون إلى الملاذات الآمنة.

وقدر البنك المركزي الأوروبي أن فرض رسوم جمركية أمريكية شاملة سيخفض نمو منطقة اليورو 0.3 بالمئة في السنة الأولى، وأن فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة سيرفع الضرر إلى نصف نقطة مئوية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبدأ بتحصيل رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأمريكية الأسبوع المقبل، رغم اتفاق وزراء التجارة على أن التفاوض مع الولايات المتحدة أفضل من الرد.