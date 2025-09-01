أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بفضل أسهم شركات الدفاع وقفزة لنوفو نورديسك

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، اليوم الاثنين، بدعم من أسهم شركات الدفاع بينما حققت نوفو نورديسك مكاسب بعد أن أظهرت بيانات أن دواءها لإنقاص الوزن ويجوفي يحقق فوائد أقوى في حماية القلب مقارنة بعلاجات إيلي ليلي المنافسة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.17 بالمئة عند الإغلاق ليصل إلى 551.07 نقطة. وقاد مؤشر شركات الطيران والدفاع الصعود بعد نموه 2.1 بالمئة ليحوم قرب أعلى مستوى له على الإطلاق.

وزادت أسهم شركات الدفاع العملاقة، رولز رويس القابضة وراينميتال وهنسولدت، بما يتراوح بين 2.8 بالمئة و4.5 بالمئة.

وجاءت المكاسب في أعقاب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز نقل عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قولها إن أوروبا تعد “خططا دقيقة للغاية” لإرسال قوات إلى أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية بعد انتهاء الصراع الحالي.

وقالت فيونا سينكوتا كبيرة محللي السوق في سيتي إندكس “إمكانية تقديم دعم إضافي لأوكرانيا صب في مصلحة الأسهم (الأوروبية)، والمستثمرون يقبلون على الشراء بالفعل بناء على ذلك”.

وصعد سهم شركة بي.إيه.أي سيستمز البريطانية 1.8 بالمئة بعدما قالت النرويج إنها اختارت بريطانيا لشراء فرقاطات جديدة في صفقة تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.51 مليار دولار).

وارتفع سهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك، رابع أكبر شركة للرعاية الصحية على المؤشر ستوكس، 1.8 بالمئة بعدما قالت إن العقار ويجوفي يقلص من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الوفاة بنسبة 57 بالمئة مقارنة بعقاري مونجارو وزيباوند المنافسين من شركة إيلي ليلي.

وعزز السهم مؤشر الرعاية الصحية الذي ارتفع 0.27 بالمئة. وربح المؤشر الرئيسي في الدنمرك 1.1 بالمئة، مدعوما أيضا بأداء شركة زيلاند فارما، منافسة نوفو نورديسك المحلية، والتي صعد سهمها 3.5 بالمئة.

وجاءت المكاسب الإجمالية محدودة بسبب ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في منطقة اليورو وسط مخاوف مستمرة بشأن مستويات الديون الحكومية في أنحاء العالم.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى له في 14 عاما عند 3.381 بالمئة قبل أن يتراجع إلى 3.36 بالمئة.

وتراجع قطاع المرافق، الذي يجري تداول أسهمه عادة كبديل للسندات، 0.9 بالمئة ليقود خسائر القطاعات على المؤشر ستوكس 600.