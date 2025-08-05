أسهم أوروبا تغلق مرتفعة وسط تفاؤل إزاء الأرباح وآمال خفض الفائدة الأمريكية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مدعومة بأرباح الشركات التي جاءت أفضل من المتوقع وتجدد التفاؤل باحتمال إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.15 بالمئة كما صعدت معظم البورصات.

وقدم موسم الأرباح بعض الارتياح للمستثمرين القلقين من تأثير عدم اليقين التجاري على أداء الشركات.

وصعد مؤشر الأغذية والمشروبات 1.2 بالمئة ليكون القطاع الأفضل أداء خلال اليوم.

وارتفعت أسهم شركة إنفنيون الألمانية لصناعة الرقائق الإلكترونية 4.6 بالمئة بعد أن رفعت بشكل طفيف توقعات أرباحها للعام بأكمله وأشارت إلى بداية تعافي سوق أشباه الموصلات العالمية على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن الرسوم الجمركية.

وقالت شركة بي.بي للطاقة إنها ستراجع أفضل السبل لتطوير واستثمار أصول إنتاج النفط والغاز والنظر في المزيد من خفض التكاليف لتعزيز عوائد المساهمين بعد أن تجاوزت توقعات أرباح الربع الثاني من العام، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها 2.8 بالمئة.

وقال كريس بوشامب، كبير محللي السوق في آي.جي جروب للخدمات المالية “لقد تعلمت السوق التكيف مع واقع الرسوم الجمركية بشكل جيد”.

وأضاف “تعود القوة للولايات المتحدة بشكل كبير للغاية…لكننا ما زلنا نقول إن هناك الكثير من الفرص المثيرة للاهتمام في أوروبا حيث توجد شركات عالية الجودة لا تزال تحقق نموا في الأرباح. قد يكون الوضع متراجعا بعض الشيء، ولكن لا يزال هناك ما يكفي لإعجابنا بأوروبا”.

ومما ساعد أيضا على تحسن المزاج العام على الصعيد العالمي التوقعات بأن يقرر البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق بعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة الأسبوع الماضي.

وانخفضت أسهم البنوك الحساسة لأسعار الفائدة 0.3 بالمئة بالتزامن مع انخفاض عوائد منطقة اليورو.