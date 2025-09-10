أسهم أوروبا تغلق منخفضة بعد تراجع أسهم قطاع التكنولوجيا

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ لم يكن صعود أسهم شركة الأزياء الإسبانية إنديتكس كافيا لتعويض تأثير تراجع أسهم قطاع التكنولوجيا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.05 بالمئة ليغلق عند 552.12 نقطة.

وارتفع سهم إنديتكس بنسبة 6.4 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن تحسن المبيعات بين الأول من أغسطس آب والثامن من سبتمبر أيلول، بعد أشهر من ضعف الطلب ما ساهم في رفع المؤشر الإسباني بنسبة 1.25 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أسبوعين.

كما ارتفع المؤشر الفرعي لقطاع التجزئة ضمن ستوكس 600 بنسبة 1.4 بالمئة.

وحصل المؤشر ستوكس 600 على دعم إضافي من مؤشر الفضاء والدفاع الأوروبي الذي ارتفع بنسبة 1.44 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي، في وقت تصاعدت فيه التوترات الجيوسياسية بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي خلال هجوم روسي واسع في غرب أوكرانيا.

في المقابل، كان قطاع التكنولوجيا الأسوأ أداء خلال الجلسة متراجعا بنسبة 1.65 بالمئة لينهي سلسلة ارتفاع استمرت خمسة أيام، وهي أطول سلسلة له خلال ثلاثة أشهر، ما ضغط على أداء السوق العام.

وقالت دانييلا هاثورن كبيرة محللي السوق لدى كابيتال دوت كوم “قد يكون الأمر مجرد متابعة للاتجاه العام حيث نشهد تفوقا متزايدا للأسهم الدورية على أسهم التكنولوجيا العملاقة”.

وتراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه بنسبة 1.4 بالمئة.

وأغلق المؤشر فاينانشال تايمز100 البريطاني على انخفاض 0.2 بالمئة وكذلك المؤشر داكس الألماني على انخفاض 0.4 بالمئة.

في المقابل ارتفع المؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.15 بالمئة بعد أن عين الرئيس إيمانويل ماكرون أمس وزير الدفاع السابق والمقرب منه سياستيان ليكورنو رئيسا للوزراء ليصبح خامس رئيس وزراء خلال أقل من عامين.

وارتفعت أسهم نوفو نورديسك 3.6 بالمئة بعد أن قالت الشركة الدنمركية إنها قد تخفض عدد العاملين لديها بما يصل إلى 11.5 بالمئة.