أسهم أوروبا تغلق منخفضة مع تباين ردود الفعل بشأن اتفاق التجارة بين أمريكا وأوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر خلال جلسة متقلبة، اليوم الاثنين، لتغلق على انخفاض طفيف، بينما يواصل المستثمرون تقييم تداعيات اتفاق تجاري أُبرم أمس بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى ما يصل إلى واحد بالمئة ليلامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر خلال الجلسة مدفوعا بارتياح من توصل واشنطن وبروكسل إلى اتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية أمريكية 15 بالمئة على معظم السلع الأوروبية، وهو ما يُعد تخفيضا كبيرا من النسبة البالغة 30 بالمئة التي هددت الولايات المتحدة بفرضها.

لكن المؤشر أغلق منخفضا 0.2 بالمئة بعد أن تبخرت آمال التوصل إلى اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل.

وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية لدى إي.تورو “في حين أن الرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي أقل من النسبة البالغة 30 بالمئة التي هددت واشنطن بفرضها، فإنها لا تزال تمثل قفزة حادة من مستويات ما قبل عام 2025 عندما خضع عدد كبير من السلع إلى رسوم جمركية أقل من ثلاثة بالمئة، ما قد يُضيف ضغوطا تضخمية في الأشهر المقبلة”.

وتكبدت أسهم شركات السيارات خسائر كبيرة مع تراجعها 1.7 بالمئة رغم تخفيض الرسوم المفروضة على هذه الصناعة في الاتفاق من مستويات 27.5 بالمئة.

كما نصّ الاتفاق على أن تشتري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عتادا عسكريا أمريكيا دون تحديد قيمة محددة. وأغلقت أسهم شركات الدفاع في المؤشر على انخفاض 1.3 بالمئة.

وحقق المؤشر ستوكس مكاسب بنحو 19 بالمئة منذ الصدمة الأولى التي أعقبت تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية في أوائل أبريل نيسان. وهو الآن على بُعد 2.5 بالمئة من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي حققه في مارس آذار.