أسهم أوروبا تفتح على انخفاض بعد رفع الفائدة الأمريكية

بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات على انخفاض ،الخميس، إذ قادت أسهم شركات التكنولوجيا الهبوط، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن زيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة وأشار إلى مزيد من الزيادات في معركته لاحتواء ارتفاع التضخم.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.5 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش كما خسر المؤشر داكس الألماني 1.8 بالمئة. وهوت أسهم التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لأسعار الفائدة بنسبة 2.6 بالمئة.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أمس بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، وتوقع سعر الفائدة المستهدف عند أعلى مستوى له منذ عام 2008، ليرتفع إلى نطاق 4.25-4.50 بالمئة بنهاية العام.

وفي غضون ذلك، قالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، إنه ينبغي مواصلة رفع أسعار الفائدة لأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، حتى في الوقت الذي تواجه فيه منطقة اليورو انكماشا اقتصاديا.

وتراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة واحدا بالمئة قبل ما يُرجح أن يكون ثاني رفع كبير لسعر الفائدة من جانب بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم.