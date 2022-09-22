الخميس 26 صفر 1444 ﻫ - 22 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسهم أوروبا تفتح على انخفاض بعد رفع الفائدة الأمريكية

منذ ساعة واحدة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات على انخفاض ،الخميس، إذ قادت أسهم شركات التكنولوجيا الهبوط، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن زيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة وأشار إلى مزيد من الزيادات في معركته لاحتواء ارتفاع التضخم.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.5 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش كما خسر المؤشر داكس الألماني 1.8 بالمئة. وهوت أسهم التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لأسعار الفائدة بنسبة 2.6 بالمئة.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أمس بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، وتوقع سعر الفائدة المستهدف عند أعلى مستوى له منذ عام 2008، ليرتفع إلى نطاق 4.25-4.50 بالمئة بنهاية العام.

وفي غضون ذلك، قالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، إنه ينبغي مواصلة رفع أسعار الفائدة لأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، حتى في الوقت الذي تواجه فيه منطقة اليورو انكماشا اقتصاديا.

وتراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة واحدا بالمئة قبل ما يُرجح أن يكون ثاني رفع كبير لسعر الفائدة من جانب بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عنصر من قوة الباسيج الإيرانية
إيران.. مقتل أحد أعضاء قوة الباسيج طعنا في مشهد
حدود روسيا وفنلندا
فنلندا: حركة المرور على الحدود مع روسيا تتزايد
صعود أسعار النفط
أسعار النفط تتعافى إثر رفع الفائدة الأمريكية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الجيش اللبناني
خبر سار للعسكريين.. المساعدة الأمريكية لدعم الأجور ستصرف بهذه الطريقة
فوائد العنّاب للجسم غزيرة.. تعرّفوا إليها!
الرجل المتهم بمحاولة الخطف
فيديو.. محاولة خطف فاشلة لطفل في منطقة الجناح