الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

أسهم أوروبا تنتعش من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع

منذ 46 دقيقة
شبح الإغلاق يهدد أوروبا بعد هبوط الأسهم

هبوط أسهم أوروبا

انتعشت أسهم أوروبا من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب في قطاعي المالية والصناعة، مما جعل المؤشر القياسي ينهي الأسبوع عند المستوى ذاته تقريبا الذي بدأه.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة، وأنهى الأسبوع على ارتفاع 0.07 بالمئة فقط.

وتفوقت الأسهم الإسبانية على نظيراتها بالمنطقة إذ صعدت 1.3 بالمئة، لتغلق عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

وقاد سهما شركتي ميونيخ ري الألمانية وسكور الفرنسية قطاع التأمين في أوروبا للصعود 2.1 بالمئة، مما أنهى سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

وزاد سهم أرسيلور ميتال، ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، 2.6 بالمئة، بينما ارتفع سهم أبيرام 2.2 بالمئة. وصعد سهم شركة تيسن كروب الألمانية 3.5 بالمئة، وقفز سهم سالزجيتر 5.2 بالمئة.

وقلبت أسهم قطاع الرعاية الصحية خسائرها السابقة لتغلق مستقرة، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية تشمل فرض رسوم استيراد 100 بالمئة على الأدوية ذات العلامات التجارية.

وأعلن ترامب أيضا عن فرض رسوم 25 بالمئة على الشاحنات الثقيلة، مما دفع أسهم شركتي دايملر للشاحنات وتراتون إلى الانخفاض بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما.

وحقق سهم مجموعة فنادق إنتركونتيننتال البريطانية قفزة أربعة بالمئة بعد أن رفع بنك جيه.بي مورجان تصنيفها مرتين من “أداء أقل من السوق” إلى “أداء أعلى من السوق”.

    المصدر :
  • رويترز

