الخميس 10 شعبان 1444 ﻫ - 2 مارس 2023 |
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أسهم أوروبا تنخفض عند الفتح قبيل إعلان بيانات تضخم

منذ 35 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح ، الخميس، متأثرة بانخفاض أسهم شركات السفر والتكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة، إذ تحلى المستثمرون بالحذر قبيل إعلان بيانات تضخم مهمة اليوم.

وكشف استطلاع أجرته رويترز أن التضخم في 20 دولة تستخدم اليورو سجل 8.2 بالمئة في اثني عشر شهرا حتى فبراير شباط مقارنة مع 8.6 بالمئة في الشهر السابق. ومن المنتظر إعلان بيانات التضخم في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش.

وذكرت إسبانيا وفرنسا وألمانيا هذا الأسبوع أن التضخم ما زال مستمرا في مستوياته دون انخفاض، مما يعزز مخاوف بأن البنك المركزي الأوروبي سيظل محافظا على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.

وانخفض مؤشر شركات التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 1.7 بالمئة.

وتراجع سهم فلوتر 6.4 بالمئة وأدى إلى نزول مؤشر قطاع السفر والترفيه 2.2 بالمئة بعد إعلان الشركة انخفاض أرباحها الأساسية للعام بأكمله إلى الطرف الأدنى من نطاقها الاسترشادي.

    المصدر :
  • رويترز

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